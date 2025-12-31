பெண்கள் ஆக்கி லீக்: ராஞ்சி ராயல்ஸ் அணி வெற்றி
நேற்று நடந்த லீக்கில் ராஞ்சி ராயல்ஸ் அணி, ஷிராச்சி பெங்கால் டைகர்சை எதிர்கொண்டது.
ராஞ்சி,
4 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள பெண்களுக்கான 2-வது ஆக்கி இந்தியா லீக் போட்டி ஜார்கண்ட் தலைநகர் ராஞ்சியில் நடந்து வருகிறது. இதில் நேற்று இரவு நடந்த 3-வது லீக்கில் ராஞ்சி ராயல்ஸ் அணி, ஷிராச்சி பெங்கால் டைகர்சை எதிர்கொண்டது.
தொடக்கம் முதலே முழுமையாக ஆதிக்கம் செலுத்திய ராஞ்சி அணி 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் பெங்கால் டைகர்ஸ் அணியை பந்தாடியது. ராஞ்சி அணியில் ஹன்னா காட்டர் (10-வது நிமிடம்), பியூட்டி டங்டங் (14-வது நிமிடம்), வான் டெர் ஹேடே (33 மற்றும் 57-வது நிமிடம்), சங்கிதா குமாரி (44-வது நிமிடம்) ஆகியோர் கோல் அடித்தனர்.
2-வது ஆட்டத்தில் ஆடிய ராஞ்சி அணிக்கு இது முதலாவது வெற்றியாகும். இன்றைய ஆட்டத்தில் எஸ்.ஜி. பைப்பர்ஸ்- சூர்மா ஆக்கி கிளப் (இரவு 7.30 மணி) அணிகள் மோதுகின்றன.
