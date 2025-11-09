மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: சபலென்காவை வீழ்த்தி பட்டம் வென்ற ரைபகினா

தினத்தந்தி 9 Nov 2025
இறுதிப்போட்டியில் சபலென்கா - ரைபகினா பலப்பரீட்சை நடத்தினர்.

ரியாத்,

டாப்-8 வீராங்கனைகள் மட்டுமே பங்கேற்ற மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி சவுதி அரேபியாவின் ரியாத்தில் நடைபெற்றது. இதன் இறுதிப்போட்டியில் அரினா சபலென்கா (பெலாரஸ்) - ரைபகினா (கஜகஸ்தான்) மோதினர்.

இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ரைபகினா 6-3 மற்றும் 7-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.

