சினிமா செய்திகள்

சுதந்திரமாக இருக்க விரும்புகிறேன் ‘‘திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன்’’ ஓவியா பேட்டி + "||" + I want to be independent I will never get married Interview with Oviya

சுதந்திரமாக இருக்க விரும்புகிறேன் ‘‘திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன்’’ ஓவியா பேட்டி