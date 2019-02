சினிமா துளிகள்

`கிராபிக்ஸ்' காட்சிகளுடன் சிவகார்த்திகேயன் படத்தில் ஹாலிவுட் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் + "||" + With `graphics' displays Hollywood technicians in the film Sivakarthikeyan

