மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை துறைமுகம் தொகுதியில் ரூ.54¼ கோடியில் புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்: அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் + "||" + Construction of new flats at a cost of Rs 54 crore in Chennai Port constituency: Minister T. M. Anbarasan

சென்னை துறைமுகம் தொகுதியில் ரூ.54¼ கோடியில் புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்: அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன்