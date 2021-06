மாவட்ட செய்திகள்

சேதம் அடைந்த முடிகொண்டான் ஆற்றின் கரையில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்கப்படுமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will a barrier be built on the banks of the damaged Mudikondan river near Tittacherry? Public expectation

சேதம் அடைந்த முடிகொண்டான் ஆற்றின் கரையில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்கப்படுமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு