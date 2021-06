மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் இருந்துகடத்தப்பட்ட பச்சிளங்குழந்தை மீட்பு-தம்பதி உள்பட 4 பேர் கைது + "||" + From Dharmapuri Government Hospital Abducted baby rescued 4 people including the couple were arrested

தர்மபுரி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் இருந்துகடத்தப்பட்ட பச்சிளங்குழந்தை மீட்பு-தம்பதி உள்பட 4 பேர் கைது