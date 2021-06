மாவட்ட செய்திகள்

வேலை வாய்ப்பு விசா வைத்துள்ளவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் செல்ல இன்று முதல் அனுமதி + "||" + Holders of work visas will be allowed to travel from India to the United Arab Emirates from today with various restrictions.

வேலை வாய்ப்பு விசா வைத்துள்ளவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் செல்ல இன்று முதல் அனுமதி