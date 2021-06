மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களிடம் பெறப்பட்ட மனுக்களை விரைவாக விசாரித்து தீர்வுகாண கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Instructing the Collector to expeditiously inquire and resolve petitions received from the public

