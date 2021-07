மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டிப்பட்டி அருகே கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் ரூ.16 லட்சத்து 50 ஆயிரம் மோசடி செய்த செயலாளர் கைது + "||" + At the Cooperative Credit Union near Andipatti Secretary arrested for handling Rs 16 lakh 50 thousand

ஆண்டிப்பட்டி அருகே கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் ரூ.16 லட்சத்து 50 ஆயிரம் மோசடி செய்த செயலாளர் கைது