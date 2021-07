மாவட்ட செய்திகள்

தூததுக்குடியில் போக்சோ சட்டம் குறித்த குறும்படம்அமைச்சர் கீதாஜீவன் வெளியிட்டார் + "||" + minister geethajeevan released a shortfilm on the pockcho act in thoothukudi

தூததுக்குடியில் போக்சோ சட்டம் குறித்த குறும்படம்அமைச்சர் கீதாஜீவன் வெளியிட்டார்