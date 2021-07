மாவட்ட செய்திகள்

அதிகபாரம் ஏற்றி கேரளாவுக்கு சென்ற5 லாரிகளுக்கு அபராதம் + "||" + Overloaded and went to Kerala Penalty for 5 trucks

அதிகபாரம் ஏற்றி கேரளாவுக்கு சென்ற5 லாரிகளுக்கு அபராதம்