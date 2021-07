மாவட்ட செய்திகள்

சமயபுரம் அருகே தோட்டத்தில் 4 ஆயிரம் மதுபாட்டில்கள் பதுக்கிய 2 பேர் கைது + "||" + Police have arrested two persons for storing 4,000 bottles of liquor in a garden near Samayapuram.

சமயபுரம் அருகே தோட்டத்தில் 4 ஆயிரம் மதுபாட்டில்கள் பதுக்கிய 2 பேர் கைது