மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் குழந்தைகளுக்கு நிமோனியா தடுப்பூசி போடும் பணி இன்று தொடங்குகிறது. + "||" + pneumonia vaccination campaign for children in thoothukudi district begins today

