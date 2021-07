மாவட்ட செய்திகள்

2 டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்கள் கேரளா, மராட்டியம் செல்ல கொரோனா சான்றிதழ் தேவை இல்லை

Those who have been vaccinated with 2 dose do not need corona certificate to go to Kerala, Marathi

