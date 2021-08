மாவட்ட செய்திகள்

தோட்டத்தில் புகுந்த கரடியை பிடிக்க வனத்துறையினர் தீவிரம் + "||" + The forest department is making a serious effort to catch the bear that has entered the garden near Munainchipatti.

