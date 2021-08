மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசி கோவில்களில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை + "||" + District Collector Gopala Sundararaj has said that devotees will not be allowed in the temples in the Tenkasi district from tomorrow till the 8th.

