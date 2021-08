மாவட்ட செய்திகள்

கேரளாவில் இருந்து குமரிக்கு வருபவர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமல் + "||" + For those coming to Kumari from Kerala New restrictions take effect

கேரளாவில் இருந்து குமரிக்கு வருபவர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமல்