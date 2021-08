மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து மத வழிபாட்டுத்தலங்களும் மூடப்பட்டன + "||" + All religious places of worship were closed

