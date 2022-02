மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.100 கோடியில் ராமேசுவரம் கடற்கரையில் 108 அடி உயரத்தில் அனுமன் சிலை அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை + "||" + Bhoomi Puja for erecting a 108 feet high statue of Hanuman on Rameswaram beach at a cost of Rs 100 crore

ரூ.100 கோடியில் ராமேசுவரம் கடற்கரையில் 108 அடி உயரத்தில் அனுமன் சிலை அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை