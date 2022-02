மாவட்ட செய்திகள்

உணவு, குடிநீர் கிடைக்காமல் தவிக்கும் நண்பர்களை மீட்க வேண்டும்; உக்ரைனில் இருந்து திரும்பிய தேனி மாணவர் பேட்டி + "||" + Need to rescue friends who are suffering in Ukraine

உணவு, குடிநீர் கிடைக்காமல் தவிக்கும் நண்பர்களை மீட்க வேண்டும்; உக்ரைனில் இருந்து திரும்பிய தேனி மாணவர் பேட்டி