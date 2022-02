மாவட்ட செய்திகள்

வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் விபத்து இல்லாமல் பயணிப்பது குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி + "||" + Awareness program on accident-free travel at the Regional Transportation Office

வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் விபத்து இல்லாமல் பயணிப்பது குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி