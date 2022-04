மாவட்ட செய்திகள்

2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மெரினா மாநகராட்சி நீச்சல் குளம் திறப்பு + "||" + Opening of the Marina Corporation Swimming Pool after 2 years

2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மெரினா மாநகராட்சி நீச்சல் குளம் திறப்பு