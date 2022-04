மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தரமற்ற சாக்லேட் விற்றால் கடும் நடவடிக்கை உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரி எச்சரிக்கை

In Kodaikanal Strict action if selling substandard chocolate to tourists Food Safety Officer Warning

