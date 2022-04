மாவட்ட செய்திகள்

பருத்தி சாகுபடிக்கான பொருட்கள் மானிய விலையில் வழங்கப்படுகிறது + "||" + Products for cotton cultivation are provided at subsidized rates

பருத்தி சாகுபடிக்கான பொருட்கள் மானிய விலையில் வழங்கப்படுகிறது