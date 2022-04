மாவட்ட செய்திகள்

2 மாதங்களில் ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலை வழங்கப்படும் + "||" + One lakh people will be given jobs in 2 months

2 மாதங்களில் ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலை வழங்கப்படும்