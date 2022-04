மாவட்ட செய்திகள்

பாவூர்சத்திரத்தில் ரெயில்வே கேட் அருகே பாலம் அமைக்கும் பணி தொடக்கம் + "||" + Commencement of work on the bridge near the railway gate at Pavoorchattaram

