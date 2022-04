மேகதாதுவில் புதிய அணை கட்டுவதற்கு பதிலாக ஏரிகளை புதுப்பிக்கலாம்; இந்திய அறிவியல் கழகம் கர்நாடக அரசுக்கு ஆலோசனை

மாவட்ட செய்திகள்

மேகதாதுவில் புதிய அணை கட்டுவதற்கு பதிலாக ஏரிகளை புதுப்பிக்கலாம்; இந்திய அறிவியல் கழகம் கர்நாடக அரசுக்கு ஆலோசனை + "||" + The lakes can be upgraded instead of building a new dam in Meghadau

மேகதாதுவில் புதிய அணை கட்டுவதற்கு பதிலாக ஏரிகளை புதுப்பிக்கலாம்; இந்திய அறிவியல் கழகம் கர்நாடக அரசுக்கு ஆலோசனை