மாவட்ட செய்திகள்

எருது விடும்விழாவில் பங்கேற்கும் காளைகளுக்கு போதைபொருள் வழங்கப்படவில்லை என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் + "||" + Make sure the bulls are not given drugs

எருது விடும்விழாவில் பங்கேற்கும் காளைகளுக்கு போதைபொருள் வழங்கப்படவில்லை என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்