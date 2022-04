மாவட்ட செய்திகள்

வேலூரில் தொழிலாளி தவறவிட்ட பர்சை மீட்டு ஒப்படைத்த ஆட்டோ டிரைவர் + "||" + The auto driver who recovered and handed over the lost purse to the worker

வேலூரில் தொழிலாளி தவறவிட்ட பர்சை மீட்டு ஒப்படைத்த ஆட்டோ டிரைவர்