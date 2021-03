திட்டமிடப்படாத ஊரடங்கால் ஏற்பட்ட பேரழிவுகள் இன்னும் தேசத்தைப் பிடித்து ஆட்டுவிக்கின்றன - ராகுல்காந்தி குற்றச்சாட்டு

புதுடெல்லி,

நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பரவத் தொடங்கியதையடுத்து கடந்த ஆண்டு மார்ச் 24-ம் தேதி முழு ஊரடங்கை மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது. கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் கடைப்பிடிக்கப்பட்ட நிலையில் ஜூன் மாதத்திலிருந்து படிப்படியாக ஊரடங்கு நடவடிக்கைகள் தளர்த்தப்பட்டன.

மத்திய அரசு ஊரடங்கின் நடவடிக்கையைக் கொண்டுவந்தபோது, திட்டமிடாமல் ஊரடங்கைக் கொண்டுவந்துவிட்டது, பொருளாதாரம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி தொடர்ந்து விமர்சித்தார்.

இந்நிலையில் ராகுல் காந்தி டுவிட்டர் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-

கொரோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காகக் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டமிடப்படாத ஊரடங்கால் ஏற்பட்ட பேரழிவுகள் இன்னும் தேசத்தைப் பிடித்து ஆட்டுவிக்கின்றன. மத்திய அரசின் இயலாமை மற்றும் தொலைநோக்குப் பார்வையின்மையால் தண்டிக்கப்பட்ட லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களின் விவரிக்க முடியாத வேதனைக்கு நான் இரங்கல் தெரிவிக்கிறேன் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

ராகுல் காந்தி டுவிட்டரில் பதிவிட்ட இணைப்பில், தெற்கு ஆசியாவில் உள்ள 6 முக்கிய நாடுகளில் இந்தியாவில்தான் கரோனாவால் பச்சிளங் குழந்தைகள் உயிரிழப்பும், பிரசவத்தின்போது குழந்தைகள் இறப்பும் அதிகமாக இருக்கிறது என்ற யுனிசெஃப் நடத்திய ஆய்வின் முடிவு உள்ளது.

