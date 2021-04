தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் புதிதாக 2,59,170 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு: மேலும் 1,761 பேர் பலி + "||" + Corona affects 2,59,170 new people in India: another 1,761 killed

