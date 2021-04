தேசிய செய்திகள்

கொரோனா குறித்த உரைகளையே நாடுகின்றனர்; பிரதமரின் ‘மனதின் குரல்’ நிகழ்ச்சியை மக்கள் விரும்பவில்லை; மம்தா பானர்ஜி காட்டம் + "||" + People don’t like the Prime Minister’s ‘Voice of the Mind’ show; Mamta Banerjee

