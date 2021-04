தேசிய செய்திகள்

கொரோனா சூழல் காரணமாக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னதாகவே கோடை விடுமுறை + "||" + Summer vacation a week before the Supreme Court due to the Corona environment

