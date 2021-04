தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 17.23 லட்சம் மாதிரிகள் பரிசோதனை + "||" + 28,27,03,789 samples were tested up to 27th April 2021, for #COVID19. Of these 17,23,912 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR)

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 17.23 லட்சம் மாதிரிகள் பரிசோதனை