தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் 14.78-கோடி டோஸ் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன- மத்திய சுகாதரத்துறை அமைச்சகம் + "||" + Over 14.78 crore COVID-19 vaccines administered so far: Centre

நாடு முழுவதும் 14.78-கோடி டோஸ் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன- மத்திய சுகாதரத்துறை அமைச்சகம்