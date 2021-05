தேசிய செய்திகள்

திருமணத்திற்கு முந்தைய நாளில் கொரோனாவுக்கு மணமகன் பலி -கார்வார் அருகே சோகம் + "||" + Tragedy kills Corona to Corona on the day before the wedding - near Karwar

திருமணத்திற்கு முந்தைய நாளில் கொரோனாவுக்கு மணமகன் பலி -கார்வார் அருகே சோகம்