தேசிய செய்திகள்

குஜராத்தில் குறைந்து வரும் கொரோனா; கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 14,737 பேர் குணமடைந்தனர் + "||" + Declining corona in Gujarat; 14,737 people discharged in last 24 hours

குஜராத்தில் குறைந்து வரும் கொரோனா; கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 14,737 பேர் குணமடைந்தனர்