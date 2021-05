தேசிய செய்திகள்

அசாம் மாநிலத்தின் புதிய முதல்- மந்திரியாக ஹிமந்த விஸ்வ சா்மா இன்று பதவியேற்பு + "||" + Bharatiya Janata Party President JP Nadda will attend the oath ceremony of Himanta Biswa Sarma as the chief minister of Assam, today

