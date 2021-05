தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப், உத்தர பிரதேசம், ராஜஸ்தான் மாநில கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் + "||" + 13,565 new #COVID19 cases, 149 deaths and 17,481 recoveries reported in Rajasthan today

பஞ்சாப், உத்தர பிரதேசம், ராஜஸ்தான் மாநில கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம்