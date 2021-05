தேசிய செய்திகள்

கரையை கடந்து வரும் அதிதீவிர “யாஸ் புயல்” - ஒடிசா, மேற்கு வங்காளத்தில் சூறைக்காற்றுடன் கனமழை + "||" + Extreme Yaas Storm Crossing the Coast - Heavy rains with hurricane force winds in Odisha and West Bengal

கரையை கடந்து வரும் அதிதீவிர “யாஸ் புயல்” - ஒடிசா, மேற்கு வங்காளத்தில் சூறைக்காற்றுடன் கனமழை