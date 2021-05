தேசிய செய்திகள்

ஒடிசாவில் ‘யாஸ்’ புயல் கரையை கடந்தது; மேற்கு வங்காளத்தில் 1 கோடி பேர் பாதிப்பு; 3 லட்சம் வீடுகள் சேதம்; 21 லட்சம் பேர் வெளியேற்றம்; மீட்புப்பணியில் ராணுவம் + "||" + ‘Yass’ storm crossed the coast in Odisha; 1 crore people affected in West Bengal; 3 lakh houses damaged; 21 lakh evacuated; Army in rescue operation

