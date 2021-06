தேசிய செய்திகள்

மாநகராட்சி, நகராட்சிகளில் பணியாற்றும் தற்காலிக, ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கும் இ.எஸ்.ஐ.மருத்துவ வசதி; மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + ESI medical facility for temporary and contract employees working in corporations and municipalities; Central Government Notice

மாநகராட்சி, நகராட்சிகளில் பணியாற்றும் தற்காலிக, ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கும் இ.எஸ்.ஐ.மருத்துவ வசதி; மத்திய அரசு அறிவிப்பு