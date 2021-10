தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போடும் வேகத்தை அதிகரிக்க வேண்டும்; மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் + "||" + Mansukh Mandaviya urges states to increase vaccination pace, stresses on adhering to COVID-19 norms during festivities

கொரோனா தடுப்பூசி போடும் வேகத்தை அதிகரிக்க வேண்டும்; மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்