மாநில செய்திகள்

போலி சான்றிதழ் கொடுத்து பணியில் சேர்ந்ததாக குற்றச்சாட்டு: பேராசிரியருக்கு எதிரான விசாரணையை தினமும் நடத்த வேண்டும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Accused of giving fake certificate and joining the work: Court order to hold daily hearing against the professor

போலி சான்றிதழ் கொடுத்து பணியில் சேர்ந்ததாக குற்றச்சாட்டு: பேராசிரியருக்கு எதிரான விசாரணையை தினமும் நடத்த வேண்டும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு