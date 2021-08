மாநில செய்திகள்

நோய் கொடுமையால் கட்டிட தொழிலாளி தற்கொலை + "||" + Ramachandran (age 58) hails from Periyar Street, father of Thirukanchi Colony near Villianur. Construction worker. He is said to have suffered from the disease. Thus disgusted with life he hanged himself at home.

