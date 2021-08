மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் கொரோனா பாதிப்பு 50-க்கும் கீழ் வந்தது + "||" + Putuccēriyil korōṉā pātippu 50 kku kīḻ vantatu. Nēṟṟu uyiriḻappu etuvumillai. 84 / 5000 Translation results In Pondicherry, the corona impact was below 50. There were no casualties yesterday.

