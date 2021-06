மாநில செய்திகள்

பிளஸ் 2 மதிப்பெண் வழங்கும் முறை குறித்து விரைவில் முடிவெடுக்கப்படும் -அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி + "||" + Regarding the plus 2 scoring systemThe decision will be made soon Minister Anbil Mahesh

பிளஸ் 2 மதிப்பெண் வழங்கும் முறை குறித்து விரைவில் முடிவெடுக்கப்படும் -அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி