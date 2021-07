தேசிய செய்திகள்

மேகதாது அணை திட்டத்தை கைவிடுவது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை; எடியூரப்பா திட்டவட்டம் + "||" + There is no talk of abandoning the Meghadau dam project- Yediyurappa

மேகதாது அணை திட்டத்தை கைவிடுவது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை; எடியூரப்பா திட்டவட்டம்