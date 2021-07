தேசிய செய்திகள்

மேகதாது அணை கட்டுவது தொடர்பாக எடியூரப்பா தலைமையில் வார இறுதிக்குள் ஆலோசனை + "||" + Karnataka will come up with action plan on Mekedatu: Bommai

மேகதாது அணை கட்டுவது தொடர்பாக எடியூரப்பா தலைமையில் வார இறுதிக்குள் ஆலோசனை